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Виллы с видом на горы в периферийной единице Беотия, Греция

Distomo Arachova Antikyra Municipality
6
Arachova Municipal Unit
6
Municipality of Tanagra
6
Municipal Unit of Inofyta
3
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Tanagra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$469,684
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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