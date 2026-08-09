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Виллы в периферийной единице Беотия, Греция

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Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
Municipality of Orchomenos
4
Municipal Unit of Akrefnia
4
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9 объектов найдено
Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$818,915
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$814,689
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826,496
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Арахова, Греция
Вилла
Арахова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$531,319
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Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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