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Таунхаусы в периферийной единице Беотия, Греция

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Municipality of Thiva
3
Demotike Enoteta Plataion
3
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5 объектов найдено
Таунхаус в Арахова, Греция
Таунхаус
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$224,335
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Таунхаус в Дилеси, Греция
Таунхаус
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Grekodom Development
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 170 м²
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$277,467
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 270 м²
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$336,502
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Grekodom Development
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$433,910
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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