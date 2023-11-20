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Земельные участки в периферийная единица Беотия, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки 1 комната у моря в Святой Исидор, Греция
Земельные участки 1 комната у моря
Святой Исидор, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
€5,75 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
€690,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 655 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу угловой земельный участок площадью 655 кв.м в Аттике. Возможная площ…
€580,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 417 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
€420,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фивы, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фивы, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
€165,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мурикион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мурикион, Греция
Комнаты 1
Площадь 13 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на …
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 265 кв.м. в Аттике. Земельный участок находитсяв прибре…
€87,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Thiva, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Thiva, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится на первой линии берега Коринфского залива, в Порто Гермено Порто Гермено с…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Арахова, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2470 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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