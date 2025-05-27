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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Беотия, Греция

Distomo Arachova Antikyra Municipality
4
Arachova Municipal Unit
4
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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$474,959
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$135,687
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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