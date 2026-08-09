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Коттеджи в периферийной единице Беотия, Греция

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Municipality of Tanagra
6
Municipal Unit of Inofyta
4
Municipality of Thiva
3
Distomo Arachova Antikyra Municipality
4
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13 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366,020
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 4 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$413,248
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Коттедж в Melissochori, Греция
Коттедж
Melissochori, Греция
Площадь 315 м²
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$501,801
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Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
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Коттедж в Арахова, Греция
Коттедж
Арахова, Греция
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Р…
$3,54 млн
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Коттедж 5 спален в Мурикион, Греция
Коттедж 5 спален
Мурикион, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$425,055
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Коттедж 5 спален в Арахова, Греция
Коттедж 5 спален
Арахова, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$531,319
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Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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