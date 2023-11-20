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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Беотия, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 4 комнаты с furnishings в Ambelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
€540,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арахова, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арахова, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
€7,88 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Инофита, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Инофита, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€8,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Sarandi, Греция
Коммерческая 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Sarandi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 114 кв.м в центральной Греции. Бизнес состоит из 2-ух квартир. Одн…
€95,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу здание, расположенное в районе Арахова, недалеко от Парнаса. Здание со…
€820,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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