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Квартиры с видом на море в периферийной единице Беотия, Греция

Municipality of Livadia
4
Levadia Municipal Unit
4
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 6 комнат в Municipality of Orchomenos, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Orchomenos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на 3 уровнях. Цок…
$349,654
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферийной единице Беотия

трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
Недорогая
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