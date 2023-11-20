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Квартиры в периферийная единица Беотия, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€145,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€160,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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