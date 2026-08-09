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Квартиры в периферийной единице Беотия, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$188,913
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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