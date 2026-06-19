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Виллы с видом на горы в Рафине, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,24 млн
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$554,933
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 386 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,42 млн
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Агентство
Grekodom Development
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