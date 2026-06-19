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Таунхаусы с видом на горы в Рафине, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$413,248
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 7
Площадь 567 м²
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$409,706
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$403,802
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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