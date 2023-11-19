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Земельные участки в Рафина, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 930 кв.м. в Аттике. Участок расположен в курортном горо…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеРафина
€557,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 550 кв.м расположен в районе Неа Макри
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в котором есть возможность построить 100 кв.м расположен в районе Рафина
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 460 кв.м. в Аттике. На территории строение…
€310,000
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