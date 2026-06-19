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Коттеджи с бассейном в Рафине, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 4 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$625,776
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