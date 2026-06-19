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Квартиры у моря в Рафине, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$413,248
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$867,821
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$436,862
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Grekodom Development
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International Property AlertInternational Property Alert
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$318,791
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$295,177
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$401,441
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$425,055
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Агентство
Grekodom Development
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