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Квартиры с видом на горы в Рафине, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$377,827
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$867,821
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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