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Жильё в Пилосе, Греция

1 объект найдено
Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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