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Земельные участки в Пилион, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Amaniou, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Amaniou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 58530 кв.м. на о.Кос. На территории подведена вода
€600,000
Realting.com
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