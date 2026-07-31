Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pylaia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Pylaia Municipal Unit, Греция

;
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Продается в Пилеa: эта современная завершённая двухуровневая квартира предлагает общую внутр…
$540,276
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти