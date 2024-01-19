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Земельные участки в Pylaia Municipal Unit, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 276 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью пос…
€160,000
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€330,000
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1285 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3812 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€980,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
€110,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€400,000
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