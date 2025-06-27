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Отели в Ptolemaida, Греция

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1 объект найдено
Отель 4 372 м² в Eordaia Municipality, Греция
Отель 4 372 м²
Eordaia Municipality, Греция
Количество спален 28
Площадь 4 372 м²
Это 4* действующий отель, с 28 номерами и 4 371,98 кв.м. Он был построен в 2008 году на учас…
$2,22 млн
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