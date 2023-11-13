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Земельные участки в Псахна, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кастелла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€735,000
Realting.com
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