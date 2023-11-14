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Коттеджи в Proti, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Iliokomi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Серресе. Цокольный этаж состои…
€160,000
Realting.com
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