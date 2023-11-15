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Виллы в периферийная единица Превеза, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с furnishings в Neochori, Греция
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Превеза, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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