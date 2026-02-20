Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Превеза
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферийной единице Превеза, Греция

Preveza Municipality
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Nea Thesi, Греция
Дом 3 комнаты
Nea Thesi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
2 небольших мезонета 60s.m с бассейном 28s.m каждый на 600s.m участке земли в популярном лет…
$317,197
Дом 3 комнаты в Preveza Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Preveza Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Уникальный 71-метровый отдельно стоящий дом прямо на кристально чистом пляже Алонаки (всего …
$446,426
Параметры недвижимости в периферийной единице Превеза, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
