Виллы с видом на море в Поросе, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Порос, Греция
Вилла 6 комнат
Порос, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открываетс…
$3,00 млн
