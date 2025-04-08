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Коттеджи в Poros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Порос, Греция
Коттедж 6 комнат
Порос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,26 млн
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Grekodom Development
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