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Виллы в Polichnitos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Вриса, Греция
Вилла
Вриса, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
$112,863
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Параметры недвижимости в Polichnitos Municipal Unit, Греция

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