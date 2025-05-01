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Жильё в Polichnitos Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Вриса, Греция
Коттедж 2 комнаты
Вриса, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
$103,331
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Polichnitos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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