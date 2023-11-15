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Жильё в Полихнитос, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Вриса, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€99,000
Realting.com
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