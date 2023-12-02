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Земельные участки в Плати, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Arachos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Arachos, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в 10500 кв.м на центральной дороге города Салоники. Участок имее…
€215,000
в месяц
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Grekodom Development
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