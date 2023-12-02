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Коммерческая недвижимость в Плати, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaichori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaichori, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 520 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…
€550,000
в месяц
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Grekodom Development
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