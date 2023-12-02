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Виллы в Платанос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kaliviani, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kaliviani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
в месяц
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Grekodom Development
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