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Земельные участки в Платанос, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Этот участок земли для продажи в Киссамосе Ханья Крит установлен в границах города и он имее…
€155,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Это уникальный приморский участок земли для продажи в Кастелли Ханья Крит 16122,59 кв.м., с …
€2,50 млн
Земельные участки в Kaliviani, Греция
Земельные участки
Kaliviani, Греция
Это фантастическая земля для продажи в Грамвусе, Ханья, Крит. Участок расположен в районе Ки…
€65,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Фантастический участок на берегу моря для продажи в Кастелли, Киссамос, площадью 8271,05 кв.…
€850,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Это большой участок под застройку в Ханье, расположенный в пределах деревни небольшой дереву…
€107,000
Земельные участки под аренду в Святой Георгий, Греция
Земельные участки под аренду
Святой Георгий, Греция
Этот потрясающий участок земли в Ханье-Крит для продажи расположен в городе Киссамос, на зап…
€130,000
Земельные участки под аренду в Святой Георгий, Греция
Земельные участки под аренду
Святой Георгий, Греция
This beautiful plot of land in Kissamos Chania Crete for sale is located in the town of Kast…
€110,000
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