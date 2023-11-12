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Дома в Платанос, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Святой Георгий, Греция
Дом 2 спальни
Святой Георгий, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, представл…
€350,000
Realting.com
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