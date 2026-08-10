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Дома в Платаносе, Греция

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1 объект найдено
Дом в Платанос, Греция
Дом
Платанос, Греция
Эти потрясающие виллы для продажи расположены в Platanos, Kissamos, Chania, в красивом и спо…
$1,63 млн
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