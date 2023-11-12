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Отели в Платанос, Греция

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1 объект найдено
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Платанос, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Платанос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
€450,000
Realting.com
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