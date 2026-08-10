Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Платанос
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Платанос, Греция

;
Отель Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Отель 256 м² в Платанос, Греция
Отель 256 м²
Платанос, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 734 м² в Платанос, Греция
Отель 1 734 м²
Платанос, Греция
Площадь 1 734 м²
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,распол…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 3 370 м² в Платанос, Греция
Отель 3 370 м²
Платанос, Греция
Площадь 3 370 м²
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гост…
$2,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти