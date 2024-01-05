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Греция
Земельные участки
Platanias Municipality
Земельные участки в Platanias Municipality, Греция
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60 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5350 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€175,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Vlacheronitissa, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1703 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Vasilopoulo, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2199 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
Эта земля для продажи в Дармарохори, Платаньяс, Ханья, является фантастическим участком с оч…
€180,000
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Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2562 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€96,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2140 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2140 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Koufos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1525 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
Этот фантастический участок для продажи в Малеме, Платана, находится всего в 120 метрах от п…
€350,000
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
Плоский участок на берегу моря площадью 14000 кв. М с высокой плотностью здания 6500 кв. М и…
€3,50 млн
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot of land for sale in Tavronitis is 3200 sqm with a building density of 200 sqm. It …
€180,000
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Земельные участки
Polemarchi, Греция
This building plot of land for sale in Chania Crete is located in a serene area, in the vill…
€80,000
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot of land for sale in Chania is located just steps away from the beautiful beach of …
€150,000
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
This is a seafront plot of land for sale in Kissamos Chania Crete, located in the area of Ta…
Цена по запросу
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Земельные участки
Xamoudochori, Греция
These two plots of land for sale in Chania are located next to the main road of the village …
€50,000
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Земельные участки под аренду
Тавронитис, Греция
Plot of land for sale in Chania, in the area of Platanias. The plot has a surface of 715 sqm…
€165,000
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Земельные участки
Polemarchi, Греция
These two plots for sale in the area of Platanias, are located in the village Polemarchi. Th…
€130,000
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot for sale in the area of Platanias, Chania covers 760 sqms and offers a building de…
€100,000
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
Участок на продажу в Платаниасе, Ханья, площадью 1172 кв. Участок имеет плотность застройки …
€170,000
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Земельные участки
Vlacheronitissa, Греция
This plot for sale in Vlacheronitissa, Chania has a surface of 1208 sqms and a building dens…
€47,000
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Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot for sale in Chania is located on the seafront of the area of Maleme. It has a size…
€1,000,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Maleme, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€590,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Maleme, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город
Port of Kolimbari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
€1,20 млн
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Агентство
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kontomari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Фурнес, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 36000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€500,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Palio Gerani, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€420,000
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Земельные участки 1 комната
Afrata, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€800,000
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Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1
1
Продается земельный участок в поселке Герани, Ханья, площадью 1350 кв.м. На участке подключе…
€550,000
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