Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Platanias Municipality

Земельные участки в Platanias Municipality, Греция

60 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kamisiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5350 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€175,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Vlacheronitissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlacheronitissa, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Тавронитис, Греция
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1703 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Vasilopoulo, Греция
Земельные участки 1 комната
Vasilopoulo, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2199 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
Эта земля для продажи в Дармарохори, Платаньяс, Ханья, является фантастическим участком с оч…
€180,000
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната в Ravdoucha, Греция
Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2562 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€96,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Ravdoucha, Греция
Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2140 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Ravdoucha, Греция
Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2140 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Koufos, Греция
Земельные участки 1 комната
Koufos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1525 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
Этот фантастический участок для продажи в Малеме, Платана, находится всего в 120 метрах от п…
€350,000
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
Плоский участок на берегу моря площадью 14000 кв. М с высокой плотностью здания 6500 кв. М и…
€3,50 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot of land for sale in Tavronitis is 3200 sqm with a building density of 200 sqm. It …
€180,000
Оставить заявку
Земельные участки в Polemarchi, Греция
Земельные участки
Polemarchi, Греция
This building plot of land for sale in Chania Crete is located in a serene area, in the vill…
€80,000
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot of land for sale in Chania is located just steps away from the beautiful beach of …
€150,000
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
This is a seafront plot of land for sale in Kissamos Chania Crete, located in the area of Ta…
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки в Xamoudochori, Греция
Земельные участки
Xamoudochori, Греция
These two plots of land for sale in Chania are located next to the main road of the village …
€50,000
Оставить заявку
Земельные участки под аренду в Тавронитис, Греция
Земельные участки под аренду
Тавронитис, Греция
Plot of land for sale in Chania, in the area of Platanias. The plot has a surface of 715 sqm…
€165,000
Оставить заявку
Земельные участки в Polemarchi, Греция
Земельные участки
Polemarchi, Греция
These two plots for sale in the area of Platanias, are located in the village Polemarchi. Th…
€130,000
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot for sale in the area of Platanias, Chania covers 760 sqms and offers a building de…
€100,000
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
Участок на продажу в Платаниасе, Ханья, площадью 1172 кв. Участок имеет плотность застройки …
€170,000
Оставить заявку
Земельные участки в Vlacheronitissa, Греция
Земельные участки
Vlacheronitissa, Греция
This plot for sale in Vlacheronitissa, Chania has a surface of 1208 sqms and a building dens…
€47,000
Оставить заявку
Земельные участки в Тавронитис, Греция
Земельные участки
Тавронитис, Греция
This plot for sale in Chania is located on the seafront of the area of Maleme. It has a size…
€1,000,000
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната с видом на море в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Maleme, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€590,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Maleme, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город в Port of Kolimbari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город
Port of Kolimbari, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kontomari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kontomari, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город в Фурнес, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Фурнес, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 36000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Palio Gerani, Греция
Земельные участки 1 комната
Palio Gerani, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Afrata, Греция
Земельные участки 1 комната
Afrata, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€800,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Kyparissos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок в поселке Герани, Ханья, площадью 1350 кв.м. На участке подключе…
€550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти