Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Platanias Municipality
  5. Гостиницы, отели

Отели в Platanias Municipality, Греция

коммерческая недвижимость
8
Отель В архив
Очистить
4 объекта найдено
Отель 10 спален в Тавронитис, Греция
Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
Оставить заявку
Отель с холодильником в Тавронитис, Греция
Отель с холодильником
Тавронитис, Греция
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
€600,000
Оставить заявку
Отель под аренду в Тавронитис, Греция
Отель под аренду
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
€650,000
Оставить заявку
Отель 12 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Marathokefala, Греция
Отель 12 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Marathokefala, Греция
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 455 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
€945,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти