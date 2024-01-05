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Коммерческая недвижимость в Platanias Municipality, Греция

отели
4
8 объектов найдено
Коммерческая 29 комнат с бассейном, с видом на горы в Drapanias, Греция
Коммерческая 29 комнат с бассейном, с видом на горы
Drapanias, Греция
Число комнат 29
Площадь 942 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объек…
€3,55 млн
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Grekodom Development
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Отель 10 спален в Тавронитис, Греция
Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kamisiana, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kamisiana, Греция
Число комнат 1
Площадь 957 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Отель с холодильником в Тавронитис, Греция
Отель с холодильником
Тавронитис, Греция
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
€600,000
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Отель под аренду в Тавронитис, Греция
Отель под аренду
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
€650,000
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Коммерческая 1 комната с бассейном, с видом на горы в Spilia, Греция
Коммерческая 1 комната с бассейном, с видом на горы
Spilia, Греция
Число комнат 1
Площадь 623 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
€900,000
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Grekodom Development
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Отель 12 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Marathokefala, Греция
Отель 12 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Marathokefala, Греция
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 455 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
€945,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Maleme, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Maleme, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес суммарной площадью участков 950 кв.м (500 кв.м + 450 кв.м) на котором постр…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Realting.com
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