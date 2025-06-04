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Виллы с бассейном в Platamonas, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Platamonas, Греция
Вилла 8 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$834,995
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Grekodom Development
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