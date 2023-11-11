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Земельные участки в Platamonas, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€230,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5950 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€750,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€340,000
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