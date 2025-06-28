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Коттеджи с видом на горы в Platamonas, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 11 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 11 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$633,680
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Коттедж 5 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$576,073
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$495,423
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TekceTekce
Коттедж 6 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$518,465
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Коттедж 11 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 11 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$864,109
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Grekodom Development
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