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Виллы с бассейном в Plagiari, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,61 млн
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Вилла 10 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 10 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Plagiari, Греция
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 168 м²
Количество этажей 1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
$3,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 11 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$2,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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