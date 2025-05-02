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Виллы с видом на море в Plagiari, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,04 млн
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Вилла 10 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 10 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 9 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 11 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$2,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
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