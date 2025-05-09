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Таунхаусы с видом на горы в Plagiari, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Plagiari, Греция
Таунхаус 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$284,040
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