Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Plagiari

Земельные участки в Plagiari, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5595 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3634 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 194 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12646 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9160 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€235,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 22 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 375 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8375 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€700,000
Realting.com
Перейти