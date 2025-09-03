Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Plagiari
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Plagiari, Греция

виллы
24
коттеджи
8
таунхаусы
16
9 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Plagiari, Греция
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 168 м²
Количество этажей 1
Продаются две виллы на красивом участке площадью 11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы нах…
$2,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
$503,290
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 11 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$3,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 10 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 10 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти