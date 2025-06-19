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Коттеджи с видом на море в Plagiari, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,21 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$748,895
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,73 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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