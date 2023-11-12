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Квартиры в Plagiari, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
€130,000
Realting.com
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