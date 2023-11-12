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Земельные участки в Пирей, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 315 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€1,35 млн
Земельные участки 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 260 кв.м. в Афинах. На территории подведен…
€540,000
Земельные участки 1 комната в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vlychada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 932 кв.м. в Афинах
€85,000
Земельные участки в Agia Sotira, Греция
Земельные участки
Agia Sotira, Греция
Площадь 500 м²
Megara FOR SALE Plot Size: 500 m2, Code. 1106, 30.000 € Ref: 1106 - For sale Megara Plot si…
€30,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Korydallos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 147 кв.м. в Афинах. Земельный участок находится в район…
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Paloulia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Paloulia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Месагрос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Месагрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1715 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€148,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Magoula, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Magoula, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. Предлогаем вашему вниманию земельны…
€106,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пердика, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пердика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мегара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Мегара
€1,25 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Skaramangas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Skaramangas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Никея
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chaidari, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 249 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пердика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пердика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Эгина
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиа Марина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Агиа Марина, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€180,000
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