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Виллы в периферийная единица Фтиотида, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€600,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Фтиотида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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