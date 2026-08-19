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Виллы в периферийной единице Фтиотида, Греция

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
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8 объектов найдено
Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,77 млн
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$531,319
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 493 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,36 млн
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Вилла в Ливанате, Греция
Вилла
Ливанате, Греция
Количество спален 9
Площадь 525 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м в центральной Греции. Подвал состоит из 2 спальн…
$1,13 млн
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$448,669
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 580 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$649,390
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TekceTekce
Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$920,953
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фтиотида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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